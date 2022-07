Geolier e Peppe Iodice inaugurano il palinsesto di «Eutòpia» nel cuore di Vulcano Buono

Con il concerto di Geolier, in programma il 28 luglio alle ore 21, si apre ufficialmente il palinsesto di eventi di Eutòpia, l’innovativa Container Arena di Vulcano Buono, anfiteatro immersivo unico in Europa per tecnologia e concept architettonico.

Il celebre rapper non è l’unica sorpresa che ha in serbo Eutòpia per questa calda estate. Martedì 2 agosto alle 21 al centro della scena ci sarà l’irresistibile spettacolo di cabaret «Peppi Summer» di Peppe Iodice, con la partecipazione di Francesco Mastrandrea e Daniele Decibel Bellini.

In attesa dei primi artisti, tutti i giorni ad Eutòpia, fra le 18,30 e le 21,30, è possibile ammirare Wonder, show immersivo permanente scritto e diretto da Marco Cisaria e Michela Belli, frutto di una collaborazione creativa internazionale che ha messo insieme 20 artisti tra cui Andrew Quinn, che ha lavorato agli effetti digitali per film come «The Matrix» e «Tomb Raider», Peter Walker, le cui opere sono apparse in eventi di livello mondiale come il Burning Men e Glastonbury; il compositore e arrangiatore Raffaele Cardone insieme all’Orchestra Sinfonica di Kyiv diretta da Luigi Gaggero e i solisti della National Presidential Orchestra.