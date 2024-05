Nola, “Mixology Day” con il bartender pluripremiato Danny Del Monaco

Stagionalità, benessere e reinterpretazione innovativa dei classici con un tocco personale, insieme al sempre più diffuso cocktail pairing, sono solo alcuni dei trend che spopolano nel mondo della mixology. Questi temi saranno al centro del Mixology Day RCR, un appuntamento dedicato alle innovazioni nel campo del bartending che fa tappa a Napoli, al Cis di Nola da Casolaro Hotellerie, lunedì 27 maggio dalle 15.30 alle 17.00.

L'evento, rivolto a operatori, partner e appassionati, è gratuito ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Si tratta di una masterclass organizzata in collaborazione con RCR Cristalleria, tenuta dal drink artist Danny Del Monaco e brand ambassador dell'azienda da oltre 10 anni. Durante l'evento, Del Monaco presenterà 5 cocktail, mostrandone la preparazione e svelandone le peculiarità. Inoltre, condividerà la sua esperienza guidando una sessione di formazione sull'arte di creare e servire cocktail nel modo corretto, con focus sulle tecniche di miscelazione, ricette, nuove tendenze, parlando dei cocktail più celebri e una particolare attenzione sull'abbinamento cocktail-bicchiere.

Un'opportunità unica per i partecipanti di confrontarsi con uno dei massimi esperti di mixology in Italia, un vero visionario che è stato Campione del Mondo di Bacardi Martini Grand Prix nel 2002 e pluricampione nazionale dal 1996 al 2005.

Del Monaco è anche ideatore e fondatore dell'Accademia “Cocktail in the World Mixology”, oltre che docente, formatore e consulente per tante aziende. Il corso si presenta come un'esperienza interattiva, innovativa e formativa, dove si pone al centro la scelta del bicchiere giusto. Non a caso, Rcr Cristalleria, partner storico di Casolaro, in questo campo fa scuola.

Infatti, l’azienda, rinomata per i suoi prodotti di alto pregio realizzati in vetro sonoro superiore, oggi si afferma come uno dei principali interpreti della cocktail art, con una vasta gamma di accessori e strumenti per bar e locali di tendenza. Insomma, una triangolazione perfetta per fare luce su un mondo in continua evoluzione come la mixology, con l'esperienza di Rcr Cristalleria, il parere autorevole di Danny Del Monaco e Casolaro, che da sempre fa da ponte tra la passione per l'enogastronomia e la professionalità del settore attraverso eventi, corsi e masterclass per avvicinare gli appassionati al settore e fornire ai professionisti gli strumenti necessari per approfondire le loro conoscenze.

Così Maria Vittoria Casolaro, responsabile divisione eventi, commenta l’iniziativa. «La mixology attraversa una vera e propria rivoluzione, diventando sempre più trasversale e intrecciandosi con ogni aspetto della gastronomia, dall'antipasto al dessert, passando per la pizza. Oggi, un buon drink accompagna il pasto, creando un connubio perfetto tra l'arte degli chef e quella dei barman. La scelta del calice o del bicchiere giusto eleva l'esperienza e permette di apprezzare appieno il gusto del cocktail. Ci è sembrata un’occasione d’oro, poter organizzare questa masterclass, offrendo un’esperienza unica per professionisti, esperti, ma anche per gli appassionati, un modo per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore».