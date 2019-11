Notte Bianca a Caserta 2019, tutto pronto per il grande evento

Manca davvero poco per l’evento: “Notte Bianca a Caserta 2019” che anche quest'anno sarà organizzato dal Comune di Caserta e dall’Avv. Gianpiero Menditto e il suo staff, e che avrà luogo sabato 7 dicembre 2019. L’iniziativa, che ospiterà per volere del Comune casertano una tappa dell'evento enogastronomico CE GUSTO, sarà coordinata ancora una volta dal giovane professionista Gian Piero Menditto, avvocato impegnato nel sociale e nell’organizzazione di eventi, che portò il format a Caserta già nel lontano 2007.



L’avvocato sarà coadiuvato da una società qualificata addetta al marketing strategy ed al reperimento di sponsorizzazioni, al fine di garantire la migliore riuscita dell’evento. Una manifestazione imperdibile, che punterà su ospiti di calibro nazionale e su una serie di eventi dedicati alla musica di tendenza del momento: Trap, Hip Hop e Indie. Un evento che darà spazio anche agli artisti locali, per valorizzare i talenti della terra casertana.



A giorni il programma ufficiale dell'evento sarà pubblico e saranno noti anche i nomi degli artisti che impreziosiranno una notte ricca di eventi. L’organizzazione fa sapere ai media e alla cittadinanza che in caso di condizioni atmosferiche avverse e tali da non poter garantire la riuscita della manifestazione, l'evento sarà rinviato ad inizio gennaio 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA