Notte bianca al Rione Sanità: sei palchi, gite in bici e visite guidate

Sanità tà tà: per iniziativa della terza municipalità domani il rione di Totò si veste a festa e dà vita ala Notte bianca. Fitto il calendario di appuntamenti.



Ore 10-13. Associazione Napoli pedala - Pedalata dalla galleria Principe di Napoliattraverso il borgo Vergini - Sanità. Visita e prenotazione gratuita

3382723767 bicyclehouse.na@gmail.com



Ore 11-13 e 8- 20. Associazione "Un'infanzia da Vivere"

Segni di Cambiamento - Laboratorio Sperimentale di Terapeutica

Artistica - Chiesa di S. Maria della Sanità.



Ore 17:30 Associazione Napoli Invita no profit Passeggiata da via Vergini a Piazza Sanità tra storia, monumenti, botteghe artistiche e artigiane.

visita e prenotazione gratuita 334 77 67 286 napolinvita@libero.it.



Ore 18 Ore 18:00 Inaugurazione dell'Albero di Natale donato da Euphorbia Srl in piazza Sanità.



Ore 19: Visita guidata Catacombe di San Gaudioso visita e prenotazione gratuita 0817443714 .



Ore 20:00->22:00 Associazione Vergini Sanità - Acquedotto Augusteo del Serino ingresso con visita guidata su prenotazione 3407031360 - 3926784545. Ingratuito fino a 12 anni.





Ore 19- 21 Complesso S. Maria della Misericordia , Associazione SMMAVE, ingresso gratuito alla chiesa ore 21.00 visita didattica al complesso:contributo visita didattica: gratuito fino a 12 anni

prenotazioni: info@smmave.it



Ore 20:00

Associazione GettalaRete - Complesso Monumentale Vincenziano

347 60 65 947 - 338 34 48 981 associazione@gettalarete.it. Gratuito fino a 12 anni. Laboratori artigianali



Ore 10:00 -> 20:00 Maestro Gentile Scultore in Napoli via Sanità 131. Visita al laboratorio, prenotazione gratuita 3349191804



Ore 10- 22 Maestro Biagio Roscigno presepi e restauro Via vergini 19



Ore 10 24 Gallucci Mario fabbrica di cioccolato vico lammatari 38

Mostre Maurizio Cimmino - Napoli streetscapes - Photo Slideshow



Sei i palchi disseminati per il quartiere.

MAIN STAGE (P.zza Sanità) – Presentano: Gianni Simioli, Gigio Rosa, Gianluca Manzieri, Diego Laurenti, Timo Suarez, Marta Martinez Voice, Francesco Mastandrea.Natale Galletta, Francesco Da Vinci, TheRivati, Azul, Giovanni Block, Peppe Soks, Fede ‘n’ Marlen, Plug, Marco Baloo, Marika Cecere, Aryarca, Ivan Granatino, Marsica De Angelis, Bless, Giusy Attanasio, Ida Rendano



STAGE VERGINI (Incrocio Via Vergini – Via dei Cristallini) – Presenta: Antonio Tonelli. Si esibiscono: Paduano, Manco, #Guastavoce, Tonia Cestari, L ena A., Antonio Tonelli, Dafne, Barabba, Federa & Cuscini, Ivo Mancino, il Befolko



STAGE MISERICORDIELLA. Oto & Bad Soul DJ, Enzo Cuomo, Biagio Foglia, Nicola Volli, Antonio Del Prete, Ritmi Del Sud, Maximilian heart



STAGE Via Fuori Porta a San Gennaro – Presenta: Pulps. Sul palco: DJ Corrado Capasso, Umbro Del Prete Totò, Anema e Song, Ritmi del Sud, Pit Wine, Boro, CapaTosta



STAGE GRADONI PALAZZO SAN FELICE – Presenta: Massimo Penza. Si esibiscono: DJ Eugenio Capasso, Gennaro De Crescenzo, Teresa Moccia, Chiodo Fisso, Biagio Foglia, Penza-Serao-Bonetti, Compagnia Arrocco, Serpente Nero, Nap12Inch



STAGE CROCIFERI – Presenta: Michele Montefusco. Cantano: Giovanni Imparato, Albino D’Amato, Giordano Esposito, Milena Setola, Michele Montefusco, Misericordiella Band, Why Not – Ragazzi di Scampia, Bandita Sbandata, Ragazzi del Benedetto Croce, Zena

© RIPRODUZIONE RISERVATA