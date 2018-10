Nuovi gommoni e prove in mare per il cantiere napoletano MV Marine

Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:48

Alla Lega Navale di Napoli ospiterà mercoledì mattina l'anteprima internazionale con prove a mare dei gommoni 27 GT e 25 GT del cantiere napoletano MV Marine. Un appuntamento importante, per testare anche i motori Mercury, in programma il 24 ottobre alle ore 9.30. Sarà possibile per la stampa fare le prime prove in acqua in presenza del team tecnico del cantiere partenopeo e dei tecnici della Mercury. Dopo i saloni nautici e gli altri appuntamenti di settore in programma, riprendono da Napoli le sperimentazioni con la navigazione a bordo delle due unità, uniche ed esclusive per confort, velocità e bassi consumi.«Abbiamo registrato una grande crescita – illustra Vincenzo Nappo, fondatore della MV Marine – con molte società leader nel settore dei motori che ormai da sempre a scelgono noi come riferimento ed esempio per sperimentare i propri prodotti. Scelte che ci gratificano e spronano a continuare il percorso intrapreso da decenni nel mondo della ricerca e dell’innovazione, non solo nella scelta dei materiale, ma anche nelle metodologie di lavorazione. I nostri battelli sono curati e rifiniti nei minimi particolari e sono una garanzia anche per le lunghe navigazioni, ciò – conclude l’ingegnere Nappo – ci garantisce oggi una vasta clientela, italiana e straniera, dalle Nazioni dell’Adriatico e in modo più ampio del Mediterraneo, fino in America».