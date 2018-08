Costiera, in giro nei golfi di Napoli e Salerno su una tavola da sup

Mercoledì 29 Agosto 2018, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO – Trentatré miglia nautiche su una tavola da Sup, tre notti e quattro giorni in giro per i golfi di Napoli e Salerno, da Sorrento a Positano, toccando Punta Campanella, Capo Tiberio, i Faraglioni, la baia di Ieranto, Li Galli. Una rotta tra le tracce del mito, mythos, che conduce ad una Odissea reale e simbolica, per affrontare l’avventura della propria vita, per conoscere, per conoscersi, riconoscersi, ascoltarsi, ascoltando e celebrando le Sirene. Una traversata ispirata alla totale identificazione fisica ed emotiva dell’uomo con la natura, spiegano i promotori dell’iniziativa, un’avventura intensa attraverso una terra che da sempre entusiasma. Si parte domenica, tra le 9 e le 10, dai bagni di Marina Piccola. In caso di condizioni meteo avverse, l'evento sarà rimandato al primo giorno utile previo avviso dei partecipanti. Al via atleti endurance, professionisti outdoor, praticanti abituali di sport outdoor-endurance, tesserati o affiliati in Italia, over diciottenni.L’attrezzatura necessaria, una tavola da Sup, pagaia, tenda, sacco a pelo, costume, occhialini nuoto, mezza muta, occhiali da sole, tuta pesante per la notte. Tra le contrindicazioni, «non adatto a chi soffre il mal di mare», non ha una preparazione fisica adeguata, non ha spirito adattivo per tutte le condizioni che un’esperienza outdoor reca con sé come dormire all’aperto, gestire le energie fisiche e le risorse di acqua e di cibo, gestione serena di eventuali avversità climatiche. Ripercorrere la rotta delle Sirene, lentamente, in silenzio, attraverso tutti gli elementi, a bordo di una tavola. Una tavola e un remo, forse il mezzo navale primitivo più antico del mondo, il prototipo di ogni imbarcazione. Il Sup, nelle sue diverse forme, stand up paddling, esiste in gran parte del mondo da migliaia di anni. Le antiche culture dall'Africa al Sud America usavano tavole, canoe e altre imbarcazioni a propulsione con un lungo bastone per la pesca, i viaggi, per muovere guerra, e anche cavalcare le onde. In alcune parti dell'Africa i guerrieri usavano alzarsi su questi mezzi di locomozione acquatici impiegando le loro lance come pale per muoversi silenziosamente in territorio nemico. Per quasi tremila anni i pescatori peruviani hanno usato una piccola imbarcazione fatta di canne e dopo una giornata di pesca cavalcavano le onde per divertimento prendendo il nome di Caballitos de Totora. Mentre lo stand up paddling può avere avuto sviluppi in diversi luoghi del mondo, la tradizione del surf moderno derivante dal sup ha innegabile discendenza polinesiana. Nel 1778 l'esploratore inglese James Cook, primo europeo a sbarcare alle Hawaii, ebbe modo di osservare alcuni nativi pagaiare in posizione eretta su grosse tavole di legno. Stando alle analisi dei diari di Cook queste tavole venivano usate non solo per cavalcare le onde ma dai tempi più remoti rappresentavano l’unico strumento con cui poter effettuare spostamenti via mare e con cui svolgere le attività fondamentali di pesca. É negli anni 50 a Waikiki che queste tavole danno il via alla nascita di uno sport destinato ad entrare nell’immaginario collettivo come simbolo della Libertà: il Surf. La riscoperta del Surf da onda capitanata da Duke Kahanamoku creò, anni dopo, la prima generazione di beachboys.