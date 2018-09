Fight in Capri 2018 alla Canzone del Mare

Giovedì 20 Settembre 2018, 16:40

Capri. Inizio autunno a Capri con una grande kermesse sportiva in una delle cornici più incantevoli dell’isola, “La Canzone del Mare” sulla Baia di Marina Piccola. Si disputerà, infatti, sabato 22 Settembre alle 17.30 nella magica cornice sui Faraglioni il “Fight in Capri 2018”, il primo evento in Campania di Muay Thai e K1 - FIKBMS - FIMT - CONI – che unisce diverse arti marziali in un unico evento.Organizzato dalla Pro-Fighting Capri del Maestro Francesco Della Corte in collaborazione con la Pro-Fighting Napoli e con i responsabili della Federazione – FIKBMS-FIMT l'evento sportivo è giunto alla sua terza edizione. Quest'anno il set scelto per il gala di esibizione è ricaduto su uno dei luoghi più suggestivi dell'isola, la terrazza de “La Canzone del Mare” rinomata nel mondo, per il passaggio di divi di Hollywood e personaggi del jet set internazionale, che dagli anni '50 in poi hanno animato con le loro vicende e avventure questo meraviglioso beach Club che sorge proprio dinanzi ai Faraglioni, con un panorama mozzafiato. Nel corso del Gala di sabato 22 settembre sono previsti dei combattimenti di Kickboxing-K1 e di MuayThai Olimpica cui seguiranno 4 match Pro di Kickboxing-K1 tra atleti provenienti da diverse regioni d'Italia e di altre Nazioni.Uno spettacolo imperdibile che merita di essere visto dal vivo in uno scenario davvero unico. Il primo appuntamento pre-evento è previsto però sin dal venerdì sera 21 Settembre alle 18.00 presso la nuova Sala Luigi Pollio, al Centro Congressi di Capri, nei Giardini della Flora Caprense, dove avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Fight in Capri 2018” con la cerimonia del peso degli atleti. La manifestazione inizierà con l'esibizione degli atleti Juniores che si allenano presso la palestra Mensana di Anacapri di Vincenzo Pane, cui seguiranno incontri di contatto leggero tra amatori per poi entrare nel vivo con i match tra dilettanti e professionisti. L’evento, ad ingresso gratuito, nel favoloso scenario en plein air de “La Canzone del Mare” sulla Baia di Marina Piccola, è stato realizzata col sostegno di diversi enti e privati. Tra questi La Città di Capri - Assessorato allo Sport, Porto Turistico di Capri, Federalberghi Capri, la famiglia Iacono che ospita l'evento presso la 'Canzone'; la famiglia Morgano del Grand Hotel Quisisana; Carthusia I Profumi di Capri; Paolo Caiazzo ed il team audio e luci di 'FX Treme'; la compagnia di navigazione Caremar; Guest House La Piazzetta; l’Enoteca segreta di Enzo Pollio e per le protezioni sportive 'Barrus' di Pietro Elefante.