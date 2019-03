Meta, Luciano Pignataro presenta il libro «La pizza-una storia contemporanea»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:39

META - Approda alla Biblioteca gastrononica dedicata a Angie Cafiero il giornalista Luciano Pignataro con il suo ultimo lavoro dal titolo «La pizza – Una storia contemporanea» (Hoepli Edizioni), la storia e la diffusione del piatto che ha conquistato il mondo e che continua a portare alto il nome di Napoli e della Campania. Il libro, inserito nella rassegna metese LibriAmo, verrà presentato venerdì 29 alle ore 19, presso la sede dell’Associazione Culturale “Sfumature in Equilibrio”, nella stanza dedicata alla Biblioteca Gastronomica Angie Cafiero, prima in Campania e terza su territorio nazionale. L’evento, patrocinato dal Comune di Meta e fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Tito e dall’assessore alla Cultura Biancamaria Balzano, è realizzato in collaborazione con la testata giornalistica Corso Italia News, il Forum dei Giovani di Meta e la Libreria Ubik di Vico Equense. Relatrice la giornalista esperta gastronomica Carmen Davolo. I momenti espressivi a cura del Maestro Luigi Belati. Ad offrire il buffet agli ospiti, la pizzeria-trattoria Mazz & Panell di Meta. La pizza la mangi a Roma, Milano, New York, San Paolo del Brasile. Ognuno la prepara a modo suo, ma sono varianti di un piatto universale. La pizza cambia, si evolve, proposta in mille modi e racconta mille storie di miseria e nobiltà. Dopo il riconoscimento Unesco dell’arte del pizzaiolo napoletano come Patrimonio immateriale dell’umanità, un libro che ne traccia finalmente la storia.