«Positano Gourmet»: estate tra cultura e chef stellati

Venerdì 14 Giugno 2019, 15:01

La bellezza della Costiera Amalfitana, i sapori della cucina Mediterranea. Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna “Positano Gourmet – A cena con le stelle” che ospita chef di fama internazionale a “La Serra”, il ristorante stellato Michelin dell’hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 - www.leagavi.it - 089 81 19 80), guidato dal resident Luigi Tramontano.Quattro cene a quattro mani per celebrare la cucina mediterranea, i suoi sapori, i suoi colori, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino selezionato dalla sommelier Nicoletta Gargiulo. Questa edizione festeggia l’ingresso della struttura nel circuito Les Collectionneurs e verrà inaugurata il 13 giugno da Umberto De Martino del Florian Maison di Bergamo, per poi proseguire con i francesi Theodor Falser dell’Engel Spa & Resort in Trentino (il 7 luglio) e Romain Barthe dell’Auberge de Clochemerle di Lione (13 settembre), e concludersi il 10 ottobre con Angelo Carannante del Caracol a Bacoli. Nel menù del primo appuntamento spicca la rivisitazione degli spaghetti con le vongole dove viene utilizzata una pasta a forma di riso, cotta con l’acqua delle vongole, prezzemolo e aglio nero fermentato del Vietnam con note di liquirizia, clorofilla e pane croccante al peperoncino. E per dessert il fiore di ciliegio, un fiore passato nell’azoto liquido, con una mousse abbattuta, poi glassato al cioccolato bianco con uno gelato al zenzero, e arricchito da un crumble alla cannella e un gel di thè verde.La stagione all’Hotel Le Agavi è arricchita da tanti appuntamenti come la grande festa per il Ferragosto positanese tra musica, la cucina tradizionale partenopea e i fuochi d’artificio. Una tre giorni dal 13 al 15 agosto che coinvolgerà tutta la struttura a partire dal ristorante “La Serra”, alla terrazza Hall, fino ad arrivare al ristorante “Remmese” sulla spiaggia. Confermata anche quest’anno la partnership con la rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura” con l’appuntamento in programma il 6 luglio sulla terrazza Alma.Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.Info e prenotazioni www.leagavi.it | telefono: 089811890 | email: laserra@agavi.it |WhatsApp: +39 331 72 32 960