Napoli Pizza Village: oggi Dolcenera e domani San Gennaro Day

Mercoledì 18 Settembre 2019, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 12:14

sul palco del Caputo Napoli Pizza Village sul lungomare Caracciolo, aspettando - in tarda serata - la proclamazione del vincitore del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo.Mentre domani, con un ideale gemellaggio organizzato da Gianni Simioli, sul palco dell'evento si festeggia San Gennaro ma anche San Paolino, tanto venerato a Nola con il primo cittadino che parlerà della festa dei Gigli.Numerosi gli appuntamenti tra “sacro” e profano previsti infatti per domani 19 settembre nel food event più importante al mondo che accanto alla pizza tratta tematiche culturali, turistiche e formative.Forni accesi come sempre dalle ore 18 e poi le attività collaterali.– Contest Trenitalia: riservato alle pizzerie aderenti – tema “Pizza ad Alta Velocità”, alla stessa ora Stand Ciao Rotonda Diaz - Contest Ciao: riservato agli artisti pre-selezionati – Tema “Street Art” e nell’area eventi(accesso su invito) NPV d’Essai- Nostalgia di Pizza conducono Guido Barendson (La Repubblica) e Maurizio Cortese (CorteseWay) con Francesco Martucci (I Masanielli), Assunta Pacifico (A figlia do marenaro) e la sommelier Chiara.con: Salvatore Santucci (Pizzeria Ammaccamm) alle ore 18.30 e alle ore 21 con Maurizio Inannicelli (Pizzeria Napoli e’).(accesso solo su invito) - “Appuntamenti di Gusto: La Pizza nel ruoto” promosso da Latteria Sorrentina in collaborazione con Scatti di Gusto- Ospiti Salvatore Mugnano e Pasqualino Rossi.- diretta in radiovisione su RTL 102,5. A seguire l’anteprima del “PREMIO SAN GENNARO DAY “ con la premiazione della band Boomdabash - L’icona del blues napoletano Blue Stuff, I Desideri, idoli dei giovanissimi, I trapper Geolier, la cantante e attrice Anna Capasso, Ciro Scafuro, voce dei Gigli Di Nola. Infatti è previsto il gemellaggio tra San Paolino e San Gennaro che si incontrano sul palco del Napoli Pizza Village grazie al particolare momento messo a punto dal conduttore radiofonico Gianni Simioli che porterà sul palco il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, che parlerà della festa e del culto dei “Gigli”.