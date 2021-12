Omovies International Film Festival, ecco i tre film vincitori

Sono «Pappo e Bucco» per la categoria cortometraggi, «Journey to the shore» per i mediometraggi e «Canela» per i lungometraggi i film vincitori della quattordicesima edizione di «Omovies International Film Festival», il più antico e longevo Festival Lgbtq del Sud Italia, organizzato a Napoli dall'associazione i Ken onlus, con il contributo della Regione Campania - Film Commission Campania, con la direzione artistica di Carlo Cremona e svolto in collaborazione con il Coordinamento Festival Cinematografici Campania presieduto da Giuseppe Colella e Lgbt Channel tv.

APPROFONDIMENTI CULTURA La prima edizione di Omovies@School colora d'arcobaleno il... L'INIZIATIVA L'amore-tragedia di Ciro e Maria Paola nel cortometraggio... L'INIZIATIVA Servizio Civile Universale per la prima volta in associazione LGBT:...

Dopo sette giorni di proiezioni e dibattiti, alla Fondazione Foqus la cerimonia condotta da Priscilla Drag e Laura Matrone, ospiti d'onore Vladimir Luxuria, Rosaria De Cicco, con l'elezione della prima Miss Cinema Drag Queen Italia e l'assegnazione del premio dedicato alla memoria di Vincenzo Ruggiero al film Marlene Super Hero di Gael Nyte. A Vladimir Luxuria è stata consegnata la tessera di socia onoraria di i Ken. Premi speciali sono stati assegnati a Rosaria De Cicco, Giuseppe Bucci, Fabiomassimo Lozzi e Jo Coda. Il premio della giuria popolare è andato al film Corpi Liberi.