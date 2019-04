Open air, eco o musicale: weekend e aperi-time da Posillipo ai litorali flegrei

Sabato 27 Aprile 2019, 10:56

Nel bel mezzo di questo triplice ponte vacanziero da Pasqua al Primo Maggio, mentre la temperatura comincia a salire, cielo terso e pieno sole s’alternano a giornate velate e un po’ grigie: ma la primavera preme e s’avverte più forte la voglia di uscire all’aria aperta ed intrattenersi sin dal pomeriggio e il tramonto. Sia in città che fuori porta i locali, i giardini e i solarium iniziano a riaprire i battenti per accogliere il popolo della movida e dei weekend, modaiolo, turistico o d’elite che sia.Dal centro alla collina e verso il litorale l’offerta per assaggi e icontri, cocktail o wine bar e appuntamenti tra musica e relax è davvero assortita: aperitivi dance, mixology club, ristobar o finger e tapas, persino vegetariani e gluten free.Ecco una breve mappa cittadina con suggerimenti ed eventi diurni e serali.Dalla terrazza diin via Filangieri ostriche, tartare e carpacci accompagnano bollicine italiane e francesi, selezionate da Mario Orfei, con una console lounge e r&b.in via Vannella Gaetani è senz’altro il tempio dei cocktail: è qui che Alessandro Frezza crea i drink che faranno tendenza nella stagione entrante. Da lì ad angolo in piazza Vittoria Andrea Chiariello ha sempre sù il mixin’ glass per scandire l’ora del buon bere alcon le playlist di Nika del Barone.Risalendo verso piazza Dante proprio stasera c’è «Vini & vinili» al caffè letterario: dalle 19.00 un giradischi e due microfoni per raccontare e ascoltare la storia della grande musica con Stefano Piccirillo di radio KissKiss. Invece da“rosa” in piazza Cavour in pomeriggio e a sera caffè e pasticcini o drink e tartine sono solo gluten free. Si procede al Vomero: in Piazza Fuga al, primo ristò di cucina al vapore, si assaggia il liquore “masticabile” agli agrumi e lo Yes Smoking, un sigaro vegetale di parmigiana di zucchine in acqua di pomodoro. L'di Piazza degli Artisti accompagna con musica da camera selezioni di birra artigianale campana, caffè provenienti da ogni parte del mondo e oltre cento tra tisane e infusi. E’ ecosostenibile invece l’aperitivo al, il laudry bar e concept store aperto negli ex locali della libreria Loffredo: di giorno benessere e relax con centrifughe, frullati e tè, di sera american bar con mix drink e vini nostrani.A Posillipo ildi Nicola Marino in fondo a Riva Fiorita è il punto d’incontro per gli over-trenta, appassionati di cucina marinara o mediterranea e soprattutto di musica live ogni weekend con le più grintose band partenopee fino a notte fonda: parola di Rino Vollaro e Benedetta Cerrelli.Sulla via di Pozzuoli tappa strategica alle: con l’apertura serale in tutti i fine settimana già da questa primavera Nella Agrillo ha immaginato di coniugare ai servizi spa e wellness un bistrot mediterraneo e vegetariano, un’alta selezione di vini italiani e le piscine d’acque termali fruibili fino all’una di notte.Si raggiunge il litorale flegreo e si scorrono i locali sulle spiagge, che già son pronti ad accogliere gli amanti dei primi raggi di sole o gli irriducibili della tintarella."White & bride" è il l’annuale cocktail party che stasera animerà ildi Alessandro Laringe con un lungo live show, condotto da Giorgia Gianetiempo, attrice di Un posto al sole e seguita web influencer. Di lì a poco sulle terrazze dell’il relax dopo sole è affidato alla console ambient e chillout di Lunare Project tra le migliori bollicine italiane (selezionate da Aspi Napoli) e gli assaggi di freselle al tonno rosso o insalatine di quinoa.Sulle spiagge dela Miseno o aldel Fusaro si chiude la domenica con un energico aperitivo pomeridiano, gremito dagli aficionados della musica dance e dell’ultimo brindisi al tramonto prima di una nuova settimana.