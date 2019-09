Ottimizzare tempi e costi delle nozze: la weddingplanner Lombardo a Tuttosposi

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:07

Quattro giornate di seminari completamente gratuiti tenuti dalla wedding planner Cira Lombardo dedicati all’organizzazione del matrimonio si svolgeranno nei due week end di sabato e domenica 19 e 20 ottobre e 26 e 27 ottobre dalle 12,00 alle 13,30 per gli sposini di Tuttosposi; l’evento promosso dall’Osservatorio Familiare Italiano (OFI) torna infatti dal 19 al 27 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli.Grazie ai suggerimenti dell’esperta, i futuri sposini impareranno ad ottimizzare tempi e costi facendo le scelte giuste. Si partirà dalla progettazione e dalla ripartizione del budget distinguendo tra cosa è indispensabile e a cosa si può rinunciare. Saranno poi analizzati stili, tendenze e scadenze burocratiche, la scelta dell’abito, il dress code di invitati, testimoni e damigelle distinguendo tra cerimonie diurne e serali, formali e informali. Completano il programma la disposizione dei tavoli, la mise en place, tutte le regole del bon ton e le checklist di riepilogo. Per partecipare basta andare sul sito www.tuttosposi.it.L’iniziativa va ad aggiungersi all’altra grande novità che parte quest’anno, Vieni e Vinci a Tuttosposi, il concorso che farà vincere alle coppie che si sposano entro il 2020 prodotti e servizi per il loro matrimonio. Basta compilare all’ingresso una cartolina con il nome dello sponsor del quale si vorrebbe ricevere il premio, mostrando il biglietto o la Privilege Card, che può essere richiesta attraverso i social e che permetterà ai fidanzati di entrare gratis in fiera.Tante altre sorprese sono riservate al pubblico, dalle sfilate nel Palasposa agli ospiti che sono una tradizione consolidata all’interno della manifestazione. Dopo il bagno di folla dello scorso anno a Stefano de Martino, Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Sandra Milo, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Giovanni Ciacci, Maria Pia Calzone, Miriam Candurro, Fiorenza d’Antonio e Teresanna Pugliese c’è grande curiosità sui nomi degli amici di Tuttosposi che allieteranno le giornate dei visitatori.