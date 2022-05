SummerFest, Mara Venier al Palazzo Reale di Napoli il 6 luglio

Sarà Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli, ad annunciare la seconda edizione del SummerFest nel Giardino Romantico della reggia partenopea, nel corso dell’ultima puntata del «Maurizio Costanzo Show» che andrà in onda mercoledì 1° giugno su Canale 5.

La rassegna prenderà il via il 29 giugno e fino al 30 luglio con 20 serate di spettacolo alle quali parteciperanno oltre 50 artisti e personaggi dello spettacolo per un calendario ricco e vario la cui direzione artistica è stata affidata proprio a Maurizio Costanzo. Un altro nome di prestigio si è aggiunto al programma, grazie alla partecipazione di Mara Venier, appena confermata alla conduzione di Domenica In per la prossima stagione, che ha festeggiato i 30 anni dalla prima delle 13 edizioni da lei presentate. «Mara si racconta» è il titolo della serata che il 6 luglio sarà ospitata nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, dove esattamente un anno fa la conduttrice ha presentato il Premio Biagio Agnes.

Mara Venier sarà intervistata da Pino Strabioli, in un evento che riserverà alcune sorprese al pubblico e a lei Zia Mara sarà premiata come regina della televisione, con una statuetta che la rappresenta, creata dall’artista napoletano Marco Ferrigno. Un altro premio sarà assegnato a Enrico Brignano con la statuetta di Ferrigno che lo ha nominato re della comicità. L’attore romano sarà protagonista del SummerFest il 30 giugno con lo spettacolo «A tu per tu». Al lungo elenco di ospiti si aggiunge Pif che con lo scrittore Francesco Piccolo sarà al Palazzo Reale con lo spettacolo «Momenti di trascurabile (IN)felicità» in programma il 1° luglio. I due leggeranno estratti dei libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità, Momenti di trascurabile infelicità e Momenti trascurabili vol. 3, ritagliando assieme agli spettatori un tempo dedicato ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana.

Sul palco del SummerFest si alterneranno i nomi più prestigiosi della musica italiana tra cui Fiorella Mannoia, Samuele Bersani e PFM - Premiata Forneria Marconi. Con loro già annunciati Marco Travaglio, Foja, Jimmy Sax, Angelo Branduardi, Mara Sattei, Ditonellapiaga e una serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo. Il calendario delle serate, che saranno precedute alle 18,30 dagli «Aperitivi Reali», conserva altre grandi sorprese che saranno annunciate nei prossimi giorni.