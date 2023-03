Napoli, taglio del nastro in palestra con Recano, Russo e Clementino

Al taglio del nastro del rinnovato centro fitness McFIT sportivi, speaker, cantanti e attori. Clemente Russo, “Decibel” Daniele Bellini, Clementino e l’attore Carmine Recano sono stati gli ospiti vip intervenuti ieri sera all’inaugurazione della palestra di largo Torraca.

Al campione olimpico Russo è toccata la parte fitness con una masterclass insieme agli abbonati nell’ambito del progetto “Train like a Champion”. Nell’area accoglienza, invece, l’intrattenimento è stato curato dal dj set di Bellini, affiancato dal rapper Clementino che si è esibito al suo fianco. Altro ospite d’onore Recano, uno dei protagonisti della fiction “Mare Fuori”.

Ma non è mancata alla serata la presenza istituzionale con il presidente della commissione attività produttive del Consiglio comunale di Napoli, Luigi Carbone. Durante la festa le attività degli iscritti non si sono fermate, anzi sono stati organizzati per l’occasione gruppi workout tenuti dai trainer del team McFIT Napoli, un buffet di dolci “healthy” e una degustazione di prodotti Weider.

Il nuovo volto della palestra vede un’area funzionale per l’allenamento a corpo libero e i group workout, aumentando gli spazi nella sala pesi e aggiungendo altre macchine come chest press, sissy squat, nuove rastrelliere e nuovi manubri, oltre ad altri dieci tapis roulant nell’area cardio, al restyling completo della sala corsi. «I lavori sono stati portati avanti senza chiudere la struttura neanche per un giorno e per questo vogliamo ringraziare i nostri abbonati per la pazienza con la quale hanno sopportato qualche disagio nelle scorse settimane - spiega Luca Torresan, director of marketing and communications di RSG Group - Sono stati riorganizzati e ottimizzati gli spazi per offrire un’esperienza di allenamento ancora più piacevole perché il nostro obiettivo è migliorare sempre più».

«L’allenamento deve essere centrale nella nostra vita, così come il benessere che ne è la naturale conseguenza - afferma Russo - Non si raggiungono risultati importanti senza impegnarsi con costanza a 360 gradi. E farlo divertendosi è per me fondamentale.Per questo è nato il Tour "Train Like a Champion" che porto in giro in tutte le palestre italiane di McFIT».