Paracadutismo: in 23 si lanciano da 5200 metri, c'è anche Raffaele Maresca

C'è anche il paracutista napoletano Raffaele Maresca tra i 23 atleti che hanno messo a segno il nuovo record nazionale lanciandosi dall'aereo in una formazione cosiddetta ad «hup» ovvero Head Up (testa in sù): un salto nel vuoto da ben 5200 metri sul livello del mare che fa venire i brividi solo a guardare le immagini dell'impresa. Il precedente record italiano lo deteneva un gruppo di 19 persone, ovvero quattro in meno rispetto a quello raggiunto stavolta. I 23 recordmen hanno anche raggiunto una velocità media di 266 chilometri all'ora.

Nulla di improvvisato ovviamente, anzi: i lanci prova sono avvenuti alla scuola di paracadutismo Bfu di Reggio Emilia, sotto la supervisione di Natural Fly (Anthony Grossi) con la collaborazione di RSFLY (Riccardo Simoncini).

Il risultato tanto atteso è arrivato però solo al quinto tentativo: un volo in formazione con una base, nucleo fondante composta da sei persone, da cui si aprivano per allargarla a otto e a ruota tutti gli altri. Tutti in posizione definita, senza poter sbavare di nulla.

«Il record - spiega Maresca - ha avuto una lunga preparazione, cominciata a febbraio prima con degli appuntamenti al tunnel Aerogravity di Milano dove lavoro, e poi con degli allenamenti a Reggio Emilia alla BFU che poi ha ospitato il record.

In tutto tre allenamenti al Tunnel e tre in Aria. È venuto per l'occasione un aero più grande dalla repubblica Ceca, lo Skyvan che porta massimo 24 persone, quindi 23 partecipanti più il video, fondamentale per decretare il record dai giudici Federali (FAI) che valutano la prese tra i paracadusti e l'effitiva disposizione rispetto alla formazione dichiarata prima del lancio: ci dev'essere totale conformità. Dopo 4 tentativi il primo giorno ci siamo riusciti finalmente al quinto salto del secondo giorno, che sarebbe stato poi l'ultimo della giornata: le nuvole che stavano per invadere il campo volo. Arrivati a terra, i giudici hanno analizzato i fermoimmagine del video, e finalmente l'annuncio finale dell'ufficialità. Il giorno dopo abbiamo provato anche ad aumentare ulteriormente il numero dei partecipanti, aggiungendo un aereo che ha volato in formazione con il primo, ma i soli due lanci resi possibile dal meteo non favorevole non hanno ci consentito di superare il 23way fatto sabato. Riproveremo».