«Parliamo di cinema» al via a Villa Bruno con Steve Della Casa

Sabato 22 giugno alle 19.00 sulla terrazza del piano nobile di Villa Bruno San Giorgio a Cremano Steve Della Casa inaugura la terza edizione di“Parliamo di Cinema” rassegna di incontri con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, curata da Roberto D’Avascio ed Imma Colonna ad ingresso gratuito, che si svolge all’interno di “Cinema intorno al Vesuvio”.“La nostra arena Arci Movie da qualche anno sembra davvero un festival – dice Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie - con tante personalità importanti che incontreranno a San Giorgio il nostro pubblico. Per questo anche quest'anno nei nostri incontri che compongono la rassegna Parliamo di cinema saranno nostri ospiti personaggio importanti come Steve Della Casa (critico, speaker di Hollywood Party e direttore di Sottodiciotto Film Festival), Maurizio Gemma (Direttore Film Commission Regione Campania), Andrea Renzi (attore e regista) e con Giulio Sangiorgio (Direttore della rivista FilmTv). Un dialogo sul cinema a partire da diverse esperienze e da diverse passioni per sottolineare e raccontare ancora il bisogno di cinema e la bellezza di tanti film: una dimensione comunitaria che si ricostruisce a partire da una conversazione dal taglio informale, ma provando a volare alto nei contenuti".Il critico cinematografico Steve Della Casa, voce storica della trasmissione radiofonica “Hollywood Party”, già Direttore per diversi anni del Torino Film Festival, consulente della Mostra del Cinema di Venezia e del Festival Internazionale di Locarno, discuterà con Roberto D’Avascio e Imma Colonna sul cinema, per poi interloquire con il pubblico.Dopo il successo dell’inaugurazione con “Bohemian Rhapsody”, continua il programma di “Cinema intorno al Vesuvio” la fortunata rassegna estiva organizzata da Arci movie con “Il ritorno di Mary Poppins” con proiezione alle ore 21.15.Informazioni sull’ArenaOrario d’inizio spettacoli > ore 21.15Infoline > 081 5967493Ingressi > Tutte le sere 4 € e 3 € con tessera Arci (che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate). Per ulteriori info> www.arcimovie.it - facebook arci movie napoli