Parte stasera la Caccia al tesoro di Sorrento, oltre mille i partecipanti

Prende il via, come tradizione, la sera del giorno di Natale, la Caccia al tesoro di Sorrento. Sette squadre con oltre mille cacciatori si confronteranno per risolvere i complessi enigmi studiati dal Comitato organizzatore dell’Associazione culturale Nemesi che per l’edizione 2019 ha scelto come tema della sfida la trilogia cinematografica di “Matrix”, che porterà i partecipanti nei meandri più bui della mente umana attraverso un universo parallelo. Oppure, più semplicemente, alla scoperta degli indizi sparsi per il territorio della penisola sorrentina e della costiera amalfitana per raggiungere il forziere colmo di dobloni di cioccolato.



La caccia di quest’anno è stata presentata il 24 novembre, nel corso di una affollata serata ospitata presso il teatro Tasso di Sorrento. Sono sette le squadre in corsa per aggiudicarsi il tesoro: Corsari Neri, N3w Team, Hic sunt Leones, Sfaccimmielli, Membri, Bastardi senza gloria e Skuato boys, questi ultimi sono i detentori del forziere aggiudicato per l’edizione 2018. Domenica scorsa si è svolta la consueta sfilata per le strade di Sorrento con partenza dal parcheggio Lauro di via Correale e arrivo a piazza Veniero. I partecipanti hanno indossato gli abiti scuri tipici dei film della serie Matrix. Dalla mezzanotte, dunque, tutti impegnati nella Caccia al tesoro 2019 che proseguirà ininterrottamente fino alla sera del 27 dicembre quando sarà proclamato il team vincitore. © RIPRODUZIONE RISERVATA