Pasquetta è la giornata più attesa dell'anno da adulti e bambini. Per chi desidera restare in città può scegliere tra l'Ippodromo di Agnano e il pratone dell'Arenile di Bagnoli direttamente sul mare. Per chi volesse spostarsi può mettersi alla prova risalendo i sentieri del Vesuvio, il vulcano più rappresentato del mondo oppure osservare l'antica Reggia di Carditello direttamente dalla mongolfiera.

Con quasi due chilometri di prato, dalle 10,30 l'Ippodromo di Agnano aprirà le sue porte ad appassionati, ragazzi e famiglie con un solo obbligo: il divertimento. L'ingresso al parco è consentito con bici, pattini, pallone, giochi e colazioni al sacco. Saranno infatti messi a disposizione di tutti piccole aree per il picnic per chi volesse portare l'occorrente da casa. Spettacoli e musica si alterneranno dalle 11 con un super show dal palco montato sul pratone fino alle 14,30 quando partirà lo spettacolo dei cavalli in pista. Le corse al trotto daranno il via al conto alla rovescia in vista dell'evento del Gran Premio Lotteria. Dal più antico e famoso ippodromo d'Italia si passa al pratone in riva al mare. Come ogni anno si prepara a dodici ore di musica per una Pasquetta ricca di attività l'Arenile di Bagnoli. Ad accogliere grandi e piccini l'associazione “Sii turista della tua città”. Tra mangiafuoco e trampolieri, sfide di beach volley e tornei di carte, sarà allestita anche un'area dedicata ai bambini. E per condividere tutti i momenti più divertenti della giornata ci sarà uno stand destinato ai contenuti social per mettere in contatto gli ospiti dell'Arenile e condividere in rete messaggi e foto direttamente dalla spiaggia.

Dalla musica a tutto volume al silenzio obbligatorio per chi sceglie di trascorrere una Pasquetta in salita. Le associazioni Vesuvio Natura da Esplorare ed Econote hanno organizzato una eco-escursione alla scoperta del Vesuvio. Le tappe previste dalla gita di natura geologica ed escursionistica saranno la Valle del Gigante, che separa il Vesuvio dall'antico vulcano del Somma e la Valle dell'Inferno che prevede un percorso di trekking e che, malgrado il nome piuttosto minaccioso, sarà di difficoltà media, adatto a chi è abituato a camminare. Per gli appassionati e per chi desidera smaltire tortano, pizze del sabato santo come tradizione comanda e l'intero pranzo pasquale, sarà obbligatorio scrivere a info@econote.it. I prenotati riceveranno le indicazioni per prepararsi all'escursione, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità: è assolutamente vietato il picnic, ma consigliato un kit composto da acqua, uno spuntino, sacchetto per portare via i rifiuti, zaino, cappello e scarpe adatte.

Per tutti i romantici invece la Reggia di Carditello, a pochi chilometri da Napoli, sarà la giusta location per immergersi in rievocazioni in costume e voli in mongolfiera. Gli organizzatori dell'associazione Parthenope Rinasce, che si occuperà di un pranzo speciale, indosseranno abiti di inizio ottocento. Circondati dagli alberi del Real Sito i commensali respireranno l'atmosfera dell'epoca borbonica grazie ad artisti siciliani che si esibiranno in una danza storica. Per il volo in mongolfiera, organizzato da Volare sull'arte, si deve sperare nel beltempo: l'ascesa vincolata infatti è un volo frenato a quindici o a venti metri di altezza, una scelta che il pilota farà in base all'intensità del vento, e che consente di ammirare, per qualche minuto, il Real Sito di Carditello dall'alto. (Per tutte le info: chiamare al 379 2981223, scrivere a prenotazionecarditello.org oppure consultare il sito fondazionecarditello.org).