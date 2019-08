Martedì 27 Agosto 2019, 18:50

AGEROLA - Domenica prossima in programma la prima edizione del raduno di auto e moto retrò «Dove osano gli dei». Alla manifestazione, promossa dalla Scuderia Vesuvio in collaborazione con l'Aci Napoli e il Comune di Agerola, aperta a veicoli immatricolati entro il 1995, si terrà nel piazzale di via Principe di Piemonte. Dalle ore 8.30 alle 10.30 l'iscrizione, poi la sfilata lungo le strada che attraversano la costiera amalfitana; nell'ambito della manifestazione la consegna di un riconosvcimento alla carriera per il pilota Piero Nappi, tra i fondatori della Scuderia Vesuvio e testimonial del claim «I love Agerola».