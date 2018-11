Passerella vip con Signorini: Nardi, Capriotti, Cipriani ed i Rodriguez

Giovedì 8 Novembre 2018, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia a San Marco Evangelista, Caserta, per gli appassionati di celebrities.Domani sera infatti a partire dalle 21 Nozze in Fiera, il salone mediterraneo della sposa, ospiterà Cecilia Capriotti, reduce da L’Isola dei Famosi.La showgirl ha da poco festeggiato il secondo compleanno della figlia avuta dal compagno Gianluca Mobilia, cui è legata da ormai quattro anni, e tutto lascia pensare che tra gli stand della rassegna dedicata al wedding, alla quale prenderanno parte più di 130 espositori, la bella Cecilia possa trovare anche l’ispirazione per il “grande passo” che i suoi fan attendono con ansia.Ad accompagnarla, in questa occasione, ci saranno poi due dei single più richiesti del momento : Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, già visto nel Grande Fratello Vip, e Filippo Nardi, anch’egli reduce da L’isola dei Famosi ed attuale tutor di Detto Fatto su Rai 2.Domenica, invece, special guest sarà il direttore del settimanale «Chi» Alfonso Signorini, mentre per il fine settimana successivo si attendono in fiera anche Francesca Cipriani, sabato, e Cecilia Rodriguez domenica.