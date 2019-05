Passione «graffiti», viaggio nella street art di Ponticelli

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

La street art invade Napoli, e in questo fine settimana ancor di più. Che siano murales o attacchi poetici è la creatività urbana il denominatore comune di due particolari iniziative. Sabato alle ore 10 ingresso libero con tour gratuito al Parco dei Murales a Napoli Est (Ponticelli) per il primo street art tour di primavera (necessaria la prenotazione entro venerdì al numero 3490827732 o attraverso i social), per l'iniziativa promossa da Inward Osservatorio nazionale sulla creatività urbana e CuorediNapoli, il progetto artistico ideato da Nta, il Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.Il Parco dei Murales è un programma di creatività urbana, tra riqualificazione artistica e rigenerazione sociale, condotto con la partecipazione della comunità residente, ideato, prodotto e coordinato da Inward. Per l'occasione #CuorediNapoli e i ragazzi del corso Nta saranno presenti con alcuni dispositivi estetici itineranti e i partecipanti al tour potranno utilizzarli e scattare delle foto.Il giorno successivo, invece, in piazza Mercato c'è SegninVersi: attacco d'arte poetico: «La manifestazione intende valorizzare la piazza che spiegano gli organizzatori - attualmente è in una situazione di degrado dovuta anche ai lavori che bloccano i turisti e costringono molti negozi a chiudere».Dalle ore 10 venti artisti selezionati con un contest dipingeranno poesie su altrettante saracinesche di attività commerciali dando vita a un vero e proprio attacco poetico, ci saranno poi musica, reading, laboratori creativi di arredo urbano, performance musicali e teatrali. Fino a domenica sera si susseguiranno le diverse attività tra cui una corsa da Largo Sermoneta e una camminata veloce da Castel dell'Ovo, entrambe con arrivo in piazza Mercato, e un flash mob dedicato alla felicità in collaborazione con GrandeNapoli. L'intero evento è organizzato dall'associazione culturale no profit Poesie metropolitane e il Consorzio Antiche Botteghe Tessili, in collaborazione con le associazioni Retake Napoli, Sii Turista della tua città, NAcosa (un progetto di arte contemporanea), ArteRunning, Fondali Campania e Napoli2035. La manifestazione si ispira al Diritto alla Felicità, tema del Maggio dei Monumenti 2019.