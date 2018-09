Per l'omaggio a Visconti, a Villa La Colombaia la prima volta di un evento di moda

Domenica 30 Settembre 2018, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema, moda e anche prelibatezze del palato. Alla Villa la Colombaia di Luchino Visconti l’omaggio che Ischia ha reso al grande Maestro del cinema neorealistico italiano, si è ammantato anche di due eventi straordinari come i quadri di moda degli indossatori che hanno presentato per l’occasione alcuni capi autunno/inverno del marchio napoletano Desirée di Tiziana Mattera e il GustAperitivo organizzato dallo chef Raffaele Di Scala del noto brand Eccellenze Italiane. Le creazioni targate Desirée come sempre nella tradizione di questo prestigioso marchio hanno presentato un abbigliamento maschile che ben si adatta a rendere importanti qualunque momento di una qualunque giornata ordinaria di lavoro o tempo libero. Fra le architetture della Villa di Luchino Visconti, per la magistrale presentazione di Serena Albano, il brand curato da Tiziana Mattera e dal suo staff di collaboratori, ha praticamente costituito una anteprima assoluta.E’ stata questa infatti, la prima volta in assoluto che la Moda ha fatto la sua comparsa ufficiale nella storica residenza ischitana del famoso regista. La serata alla Villa La Colombaia è stata caratterizzata dalla presentazione dei capi della nuova collezione Desirèe Uomo che, da sempre conserva la ricercatezza di una tradizione sartoriale senza rinunciare a innovazione e qualità. Tonalità calde e prettamente autunnali si alternano a toni forti e vivaci, amati dalla Millennials Generation. Marrone color whisky: una tonalità calda e avvolgente. Blu digitale: quasi tutti i social network presentano questa nota vivace. Sa di futuro. Arancione: colore-simbolo dell'autunno. Verde oliva: è una tonalità apparentemente spenta che si avvicina al military.Grigio marmo: è il nuovo nero, quindi perfetto da mattina a sera. Per il noto brand napoletano, il Made in Italy non è soltanto una provenienza geografica. Scegliere di continuare a produrre in Italia significa valorizzare l’arte artigianale della sartoria italiana, che ha reso celebre il nostro paese in tutto il mondo. E proprio per questo, il marchio Désirée è partito con una nuova sfida: la vendita online, per presentare il prodotto anche all'estero.