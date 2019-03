Perfetti (S)conosciuti, aperitivo networking tra i talenti di Napoli

Sabato 30 Marzo 2019, 10:51

Un palco aperto dove raccontare il meglio di Napoli e dintorni. Un palco diviso a metà con l'intrattenimento e il divertimento. E così l’aperitivo diventa un’occasione di incontro e di scambio di idee. L’appuntamento con l’aperitivo networking di Perfetti (S)conosciuti è domani, domenica alle 19 allo Slash Plus in via Gemito. «Perfetti (S)conosciuti – On Stage è un luogo di incontro per confrontarsi e scambiarsi nuovi spunti per promuovere e valorizzare i talenti. Un'occasione per chi ha deciso di costruire il proprio futuro a Napoli di riunirsi in un luogo fisico e ascoltare altri che raccontano storie di successi e sconfitte, sogni e progetti per il futuro, scambiandosi contatti e idee», dichiarano gli ideatori Gabriele Dandolo e Francesco Marrazzo.Per il primo incontro, organizzato con la collaborazione della The Gap Agency, si ascolteranno le storie di chi ha provato a cambiare le regole della ristorazione a Napoli, di chi ha scommesso su nuovi prodotti e ha risposto a nuove esigenze alimentari. Un vero e proprio “talk” con lo chef Raffaele Rega, che ha esperienze di ristorazione a Napoli e in Scandinavia, la chef Sabrina Russo, responsabile del progetto Social Tables di Food for Soul realizzato con lo stellato Massimo Bottura, le ragazze di Cu.Qu cucina di quartiere, fast food sano e genuino e Paola Della Monica, contributor di Munchies Italia, rivista online sui nuovi stili nel food. Gli interventi saranno da ispirazione per la fase di networking. L’obiettivo è far nascere team di lavoro e progetti comuni su cui convogliare le diverse esperienze. Per raggiungere lo scopo gli organizzatori hanno pensato a un Knowledge Matching: una bacheca per tutti coloro che vorranno richiedere oppure offrire competenze professionali specifiche. Ciò che importa è creare opportunità lavorative e di collaborazione utili a diffondere l’innovazione sociale sul territorio. L’ultima novità riguarda la parte di intrattenimento. Perfetti (S)conosciuti – On stage è anche un palco per promuovere la ricerca e l’innovazione musicale e artistica. Per questo è stata avviata una collaborazione con il collettivo Escvpe Project Napoli, canale informativo sulle culture e il contesto urbano. Claudia Cacace, direttrice artistica del Music Event, spiega che «la partnership nasce proprio dallo spirito networking dell’evento, contribuire a diffondere una cultura musicale e di chi fa della ricerca e qualità, una scelta non solo stilistica». Sul palco ci sarà Lorenzo Zucconi aka Demedici fino a mezzanotte con la sua selezione musicale. Il costo di ingresso (comprensivo di aperitivo con consumazione) è di 10 euro, 6 euro per chi prenota online.