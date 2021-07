Piano di Sorrento, in scena ​«Estate blu 2021 davanti al golfo di Surriento»

La pandemia non ferma l’estate in penisola sorrentina e dal 17 al 24 agosto a Piano di Sorrento andrà in scena “Estate blu 2021, davanti al golfo di Surriento”. Il primo appuntamento è per questo sabato 17 luglio alle ore 20.30, presso Villa Fondi De Sangro con “L’addore ‘e l’Ammore” show musicale con Rosalba Spagnuolo.

Proseguirà domenica 18 luglio presso la stessa Villa Fondi, alle ore 20.30, l'appuntameto per gli amanti di Dante, un recital artistico a cura di Ciro Ferrigno con le opere di Angela Vinaccia e gli appunti danteschi di Don Alfredo Ammendola.

Il 19 luglio spicca la presenza del Comandante e Commendatore Gennaro Arma “The brave captain” che presenterà, nell'incantevole Villa Fondi alle ore 20.30, il suo libro “La lezione più importante, Mondadori” che racconta la sua esperienza sulla nave Diamond Princess.

Il 20 luglio, Villa Fondi, ore 20.30 , vecchie cartoline della penisola in un testo “Saluti dalla Penisola”, compilato a due mani dal metese Salvatore Castellano e da Franco Gargiulo. Il 23 luglio proseguirà in piazza Cota, ore 20.30, lo spettacolo “Acoustic” con Tony Tammaro. Il 28 luglio, presso il centro parrocchiale Monsignor Antonio Zama, ore 20.30, l’evento clou con Erri De Luca.

Il 30 di luglio ancora un evento molto atteso in penisola: sarà la volta dello psichiatra Paolo Crepet “A. Zama” alle ore 20.30. Il 3 agosto alle ore 21.00 concerto in Piazza Cota della cantante Francesca Maresca. Il 4 agosto, Piazza Cota, ore 21.00, di scena un ”Omaggio ad Ennio Morricone”. Il 7 agosto, i misteri del delitto Vassallo, presso Villa Fondi, alle ore 20.30, nel testo “La verità negata” con Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo.

Il 13 agosto, in Piazza Cota, alle ore 21.00, “Parthenoplay” con la singer Marina Bruno. Il 15 agosto, alle ore 4.30, presso Villa Fondi, il tradizionale “Concerto all’alba… a Maria” con Elisabetta D’Acunzo. Il 22 agosto, Villa Fondi, ore 20.30, il mito con “Le sirene dell’Odissea da Omero a Capossela” con il professor Enzo Puglia.