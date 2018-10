Piano di Sorrento, le spezie protagoniste del Mercato della Terra

Sabato 13 Ottobre 2018, 12:55

PIANO DI SORRENTO - Domani alle 11 il nuovo appuntamento col Mercato della Terra che, per l'occasione, propone un laboratorio dedicato alle spezie. Con l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi non c'è niente di meglio di una buona zuppa o un piatto caldo, di carne o di pesce, insaporito con le spezie, non per forza di oltreoceano ma anche della nostra bella Campania. Le spezie in polvere dell'Azienda Agricola Ferrante di Controne, in provincia di Salerno, più famosa per il fagiolo già Presìdio Slow Food, saranno al centro del prossimo laboratorio del Mercato della Terra a Piano di Sorrento, che avrà inizio domani alle 11 nell’area educazione.Le spezie scelte da Michele Ferrante, volto noto dell'azienda e spesso presente al nostro mercato, sono il peperoncino piccante di Controne e la mortella (il mirto) dei Monti Alburni, in onore della sua terra e infine l'arancio, un omaggio alla penisola e alla costiera. L'azienda agricola nata negli anni Ottanta punta al recupero di varietà autoctone, attraverso l'uso di antiche tecniche contadine, che prevedono una coltivazione effettuata esclusivamente a mano senza mezzi meccanici, così come la semina, il trapianto e la raccolta, con uso ridottissimo di prodotti chimici.Ad introdurre il laboratorio sarà la storica Assunta Vanacore, seguirà l'intervento dell'agronomo Rosa Russo che descriverà le caratteristiche delle piante su citate da cui si ricavano le spezie, mentre la dottoressa Carmen Starace si concentrerà sugli aspetti nutrizionali. La parola passerà poi al produttore Michele Ferrante. Per la prima volta il laboratorio si chiuderà con un particolare show cooking che vedrà la presenza dello chef Carlo Matarese del ristorante la Scintilla dell'Hotel Cocumella di Sant'Agnello. Lo chef proporrà delle pietanze il cui sapore sarà aumentato e migliorato dall'uso delle spezie.