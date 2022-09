Piedigrottissima 2022 al Maschio Angioino tra cultura, musica e tradizione

Ricordando gli antichi fasti di una festa legata al Dna del popolo napoletano, martedì 13 settembre alle ore 20, al Maschio Angioino, arriverà lo spettacolo «Piedigrottissima». Inserita nell'ambito delle serate di Estate a Napoli 2022 del Comune di Napoli e organizzata dall'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi, la nuova edizione della kermesse canora e musicale, come al solito, è diretta e organizzata dall'attore e cantante Ciro Giorgio. Ed è con queste premesse, nel segno di una delle più grandi espressioni popolari sottratte ai napoletani, che «Piedigrottissima» porterà nel millenario castello simbolo della città, uno spettacolo ricco di canzoni, momenti di teatro e di danza. Con lo stesso Ciro Giorgio, a salire sul palco nel cortile del Maschio Angioino saranno Lino Attanasio, Gigi Attrice, Samantha delle Coccinelle, Anamaria Da Brescia, Franco D Ambra, Enzo D'Auria, Antonio De Lisi, Angelo Dei Visconti, Antonio Di Castaldo, Franco Manuele, Silvana Mele, Salvatore Minopoli, Rosa Ruggiero, Sossio Giordano, Gli Alleria Show (Pino Silvestri e Mario Todaro), Manuele Varriale, Giampiero Ianneo e Giovanni Caso.

Con le coreografie e i balletti di Lucio Calandro ad accompagnare i partecipanti sarà l'orchestra dei Professionisti diretta dal maestro Vincenzo Rispoli, formata da Carmine Esposito, Gaetano Perrone, Federico Simonetti e Bruno Renella. Presentano Ralph Stringile e la soprano Serena Stabile pronta anche ad offrire al pubblico qualche sua esecuzione accompagnata al piano dal maestro Salvatore Scielzo. Le scene e i costumi sono di Nina Competiello, la ripresa televisiva sarà a cura degli artisti associati con il regista Nando De Maio. Pronto a salvaguardare i resti di una tradizione senza tempo come quella dell'antica Festa di Piedigrotta, il direttore artistico Ciro Giorgio il prossimo 19 settembre volerà a Las Vegas per partecipare alla 42a edizione della «San Gennaro Feast». La storica manifestazione in programma al M Resort Spa Casino fino al 25 con l'organizzazione di Anthony Palmisano insieme ad artisti internazionali, tra cui anche Carmen Romano, Andy DiMino, Biagio, David Perrico, Truth Or Dare, The Rat Pack, Zowie Bowie, Tba, Freedom Santana Experience e Michael Monge.