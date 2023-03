L'ultima notte d'amore: Piefrancesco Favino incontra il pubblico al The Space

In occasione dell’uscita nelle sale italiane del film ‘L’ultima notte d’Amore’, prevista per lo scorso 9 marzo, al The Space Cinema di Napoli giovedì 16 marzo è atteso l’attore protagonista del film, Pierfrancesco Favino per incontrare e salutare il pubblico presente in sala prima dello spettacolo delle 20:15.

“L’ultima notte d’Amore” è la prima opera cinematografica del regista Andrea Di Stefano; l’idea di questo lungometraggio nasce dai racconti di alcuni poliziotti che Di Stefano ha frequentato durante altri progetti: dagli incontri, il regista ha raccolto la loro frustrazione, la sconfitta, il non sentirsi riconosciuti da una burocrazia di Stato che spesso premia i più furbi.

Il film racconta la storia di Franco Amore (Pierfrancesco Favino) all'ultimo giorno di lavoro dopo trent'anni di servizio nelle forze dell'ordine. Il protagonista è pronto a lasciare l’arma tanto da aver anche a lungo meditato il proprio discorso d'addio. La sua nuova moglie, la figlia che studia all'estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all'improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave.

