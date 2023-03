Bacoli, dal 4 marzo appuntamenti all'isegna del benessere con Pina Accetta, la fisioterapista dei Vip nel centro «Benessere e Salute»

Terminato il mese di febbraio con il grande successo dell’esperienza sanremese, la fisioterapista Pina Accetta si prepara a vivere una primavera di eventi. Si inizia con il mese di marzo all’insegna di tanti imperdibili appuntamenti dedicati al benessere. In occasione dell'8 marzo, la festa della donna, la dottoressa Accetta ha infatti organizzato per sabato 4 marzo l'evento: «Sono una Donna».

Una giornata (dalle 10 alle 18) presso il suo centro “Benessere e Salute” a Bacoli, dedicata alla cura del benessere femminile, dove regalerà una coccola speciale alle sue ospiti con trattamenti viso omaggio e a seguire si brinderà insieme con un salutare aperialoe (aperitivo a base di aloe con prodotti naturopatici), in una sinergia continua tra integrazione interna ed esterna. A seguire per la festa del papà un nuovo appuntamento dedicato questa volta anche al benessere degli uomini che vi lascerà a bocca aperta.





Pina Accetta da sempre promuove nei suoi trattamenti questa sinergia continua tra benessere fisico e salute in un costante scambio tra prodotti naturali e il mondo del massaggio. Anche a Sanremo è riuscita a portare avanti questa filosofia proponendo trattamenti in sinergia all’interno dell’area benessere targata Dream Massagge creata a Sanremo dal maestro Stefano Serra, dove è stata molto apprezzata proprio per la sua consulenza medicale.