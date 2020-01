Pino Daniele, dolci «Pinuccio» gratis al Gambrinus

Al Gambrinus questa mattina un'iniziativa per ricordare Pino Daniele a 5 anni dalla sua scomparsa. Offerti gratis alla gente centinaia di dolci «Pinuccio» creati dai maestri pasticcieri del locale storico e che solitamente non sono in vendita ma vengono offerti solo in occasione dell'anniversario e delle iniziative in ricordo del cantautore. Presenti Massimiliano Rosati e Michele Sergio titolari con Antonio e Arturo Sergio del Gran caffè Gambrinus, il direttore Gennaro Ponziani e il consigliere dei Verdi Francesco Borrelli che con Gianni Simioli aveva annunciato anche quest'anno l'iniziativa del Gambrinus. © RIPRODUZIONE RISERVATA