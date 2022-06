Pizza Village: Mondiale del pizzaiolo e Nathan Myhrvold ex socio di Bill Gates

Musica ed eventi culturali continueranno ad mare il Pizza Village Napoli anche nella nuova settimana, dopo il weekend di apertura. Domani lunedì 20 giugno la 19ma edizione del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo. L’appuntamento durerà due giorni ed assegnerà ben 10 titoli iridati. In area Ospitalità del Pizza Village, grande attesa per la presentazione dell’enciclopedico “Modernist Pizza”.

Il lavoro di tre volumi che rende omaggio al cibo più conosciuto e amato al mondo, oltre il libro di ricette per l’incredibile numero di 1700 pagine complessive, è un libro imprescindibile per tutti gli appassionati della pizza, professionisti e non, minuziosamente progettato e redatto dal team di Modernist Cuisine, fondato da Nathan Myhrvold, l’ex chief technology officer di Microsoft e socio di Bill Gates. A presentare e confrontarsi con l’autore Nathan Myhrvold sarà il giornalista Luciano Pignataro. Ospiti: Antimo Caputo, Enzo Coccia, Alessandro Condurro, Alfonso Iaccarino. Martedì 21 (ore 18), sempre in area Ospitalità, si svolgerà il convegno dal titolo “La pizza tra scienza e mito”.

L’adozione di scelte alimentari appropriate appare ormai da tempo una componente centrale del progetto di cura per la prevenzione e la riduzione degli eventi cardiovascolari. Intervengono: prof. Paolo Calabrò, prof. Marcellino Monda, prof. Paolo Golino e Salvatore Antonio Grasso, presidente Unione Pizzerie Storiche Napoletane – Le Centenarie.