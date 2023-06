Pizza Village Napoli, ecco i primi ospiti dell'evento

Come nelle precedenti, anche l’edizione numero 11 del Pizza Village Napoli, tutte le sere dalle 21 alle 24 la musica sarà un ulteriore ed importante momento di aggregazione e intrattenimento, con ospiti tra i più importanti artisti della scena musiciale nazionale e non solo presentati da RTL 102.5 e anche alcuni dei più amati artisti campani, con un cartellone che prevede 10 live show presentati dal direttore artistico Gianni Simioli.

Il gruppo RTL 102.5, radio ufficiale dell’attesissimo appuntamento che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 16 al 25 giugno 2023, sarà presente a Napoli con il suo truck, da dove andranno in onda in diretta W l'Italia e Protagonisti. Dall'evento sarà in diretta anche Radio Zeta e non mancheranno collegamenti con RTL 102.5 News, la radiovisione digitale e RTL 102.5 Napulè, tutta dedicata alla cultura partenopea.

Uno degli leit motiv degli show sarà la «Napoli mille culure». Non solo musica , ma si tratterà di vari aspetti della cultura napoletana, come teatro, libri, cinema e anche un omaggio ai grandi personaggi di della città come Massimo Troisi e Federico Salvatore.

Senza ovviamente dimenticare il lato culinario del festival, Con la speciale iniziativa “Artisti a portafoglio”, omaggio all'omonima pizza regina dello “street-food” napoletano.