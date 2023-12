Pompei, l'ultimo «incontro di valore» dell'anno con Paolo Borzacchiello

Sabato 9 dicembre, presso la struttura dell'Hotel Habita79 in Pompei, con l'ultimo ospite dell'anno, si è tenuto il nono appuntamento in programma della kermesse letteraria fondata da Nicola Ruocco, che poi riprenderà a gennaio.

La seguitissima kermesse salotto diretta da Ruocco ha ospitato il celebre autore e saggista Paolo Borzacchiello, che ha presentato il suo nuovissimo libro, edito Mondadori: «Chiedi bene e ti sarà dato».

Un pubblico letteralmente in visibilio ha riempito la sala, con oltre 200 presenze, per una serata tra le più apprezzate e seguite, che il patron Ruocco e Borzacchiello hanno allietato anche con simpatici dialoghi fuori programma.

Il libro, oggi ai primi posti in classifica sia come vendite che come ascolti su audible, è particolarmente interessante. Con le parole, spiega l’autore, possiamo definire in molti modi differenti la realtà che ci circonda, modificando di conseguenza ciò che pensiamo e proviamo rispetto a quanto ci accade. Un libro che si trafsorma in un percorso di analisi introspettiva, attraverso le domande che spesso siamo soliti porci, per ottenere risultati migliori, e credere di più nelle nostre capacità e passioni. «Un libro consigliatissimo», conclude Ruocco.

Dopo una breve sosta natalizia, gli «Incontri di Valore» ritorneranno a gennaio e febbraio con numerosi altri ospiti in programma, tra quali i notissimi Marino Bartoletti, Maurizio de Giovanni, la scrittrice Chiara Franchi, la giornalista Paola Donnini, e lo scrittore Paolo Aresi.