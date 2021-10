Portici, al museo ferroviario di Pietrarsa la fantasia dei bambini in un libro

«Portici, una città da favola» è questo il titolo di un libro scritto e illustrato dagli alunni di alcuni istituti comprensivi di Portici che, sotto la guida degli insegnanti, hanno raccontato storie fantastiche ambientate nei luoghi più rappresentativi della loro cittadina.

Il volume, che in copertina sfoggia il disegno del treno Bayard, è stato presentato sabato 16 ottobre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa dove, nella “Sala dei 500”, sono state spiegate le finalità dell’iniziativa volta diffondere nelle giovani leve l’interesse per la storia, la cultura e le bellezze della città in cui vivono abbinandolo all’esercizio educativo e formativo della lettura e della scrittura.

E così la Reggia di Portici, l’orto Botanico, il Porto del Granatello e il Museo Ferroviario di Pietrarsa sono diventati, nei racconti dei bambini, teatro di favole e filastrocche i cui protagonisti non potevano che nascere dalla fantasia che solo i più piccoli sono in grado di adoperare con sconfinata creatività.

Ad arricchire il volume, che fa parte di una collana di pubblicazioni realizzate su tutto il territorio nazionale, i disegni dei luoghi più belli visti attraverso i loro occhi.

Con la cerimonia di presentazione del libro, il Museo Ferroviario di Pietrarsa si conferma punto di riferimento fondamentale per il territorio, e non solo, per la diffusione della storia e della cultura con il coinvolgimento di tutte le generazioni .