Premio Albanese per i giovani della lirica: la moglie di Pavarotti premiata con un cammeo di Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Nicoletta Mantovani è stata premiata con una conchiglia corneola incisa a mano dal maestro Vincenzo Scala, omaggio della ditta Apa di Torre del Greco, alla fine dell'incontro con i giovani cantanti lirici e musicisti della Campania che si è svolto oggi alla Santissima Trinità. La moglie del grande tenore Luciano Pavarotti, invitata a Torre del Greco per il MemorialAlbanese dal direttore artistico e mezzosoprano torrese, Patrizia Porzio con la quale vanta già una serie dicollaborazioni artistiche nella città di Ravello, è stata accolta dal sindaco Giovanni Palomba e dall'assessore alla Cultura, Enrico Pensati e dalla presidente dell'associazione Amici della Lirica, Dina Palomba Sorrentino: a nome dei torresi, hanno voluto renderle omaggio consegnandole il premio Memorial Albanese.



"Nicoletta Mantovani", spiega il direttore artistico Patrizia Porzio, "da sempre impegnata, attraverso la Fondazione Pavarotti, a promuovere i giovani talenti, ha accettato con entusiasmo il nostro invito per il piacere di incontrare i ragazzi del nostro territorio e i giovani cantanti lirici e musicisti del Polo Scolastico Coreutico e Musicale della Regione Campania".



Una giornata straordinaria per i ragazzi arrivati da tutta la Campania: Nicoletta Mantovani, accompagnata da musicisti e cantanti della Fondazione Pavarotti, oltre a raccontare anche attraverso la proiezione di video episodi e aneddoti sul grande tenore modenese, ha voluto simulare un'audizione, spingendo alcuni aspiranti cantanti a esibirsi. Una performance improvvisata che, come voleva il maestro Pavarotti, ha offerto un palcoscenico ai cantanti del futuro.



Al termine dell'incontro con giovani, Nicoletta Mantovani è stata accompagnata a Palazzo Baronale per una visita alla mostra Arte a Palazzo.



L'incontro con Nicoletta Mantovani che chiude gli appuntamenti organizzati per ricordare il tenore Francesco Albanese, si è concluso nell'auditorium Ponte Morandi con un brindisi benaugurale e con l'assaggio di prodotti tipici del nostro territorio offerti dal panificio Carrieri di Torre del Greco.