Con l’esibizione ed alle inconfondibili note della celebre band italiana dei Matia Bazar cala il sipario sulla VII Edizione del Premio Capri Danza International, sotto la direzione artistica del direttore artistico, primo ballerino del San Carla. Il Premio Capri Danza International si avvale il sostegno della Regione Campania ed è organizzato dal Comune di Capri. Quest’anno la due giorni di danza si è avvalsa di un parterre di eccezione e rispettando tutte le norme anti covid ha regalato al pubblico caprese due serate magiche.ed ha visto andare in scena non solo la danza ma anche la musica classica e concertistica. La serata di sabato ha visto come padrino il grande maestro Raffaele Paganini, tra i grandi interpreti del balletto italiano. Tra i grandi interpreti della danza italiana la prima ballerina del Teatro della Scala premiata al merito Virna Toppi. E dopo la danza è stata la volta dell’esibizione, con la sua splendida voce, del tenore Alessandro Scotto Di Luzio, accompagnato dal maestro premiato Nello Mallardo. A seguire Gioacchino Starace e Emanuele Chiesa del Teatro alla Scala con una coreografia di Maria Grazia Minopoli “What I am”, e lo scaligero Christian Fagetti danza e firma “Do you know what I mean?”., coreografate dal maestro Giuseppe Picone. Mattia Semperboni del Teatro alla Scala con il suo assolo del Corsaro; Tommaso Palladino del Teatro San Carlo con la piece di Francesco Annarumma su musiche dello scomparso Ezio Bosso. Molti sono stati i premiati, il Premio al merito è stato assegnato a Denis Vizzini del Teatro dell’Opera di Roma e al maestro coreografo Massimo Moricone. Premiati Amand e Mirand Pulaj del teatro scaligero con il loro “Circle” su musiche di Max Richter. Premio al talento per David Marigliano del Teatro San Carlo con l’assolo tratto dal “Lago dei Cigni”.E ancora gli ospiti Ambeta Toromani e Alessandro Macario e l’inconfondibile allegria dell’attore Ernesto Lama accompagnato dal musicista Aniello Palomma.