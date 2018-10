Premio Facenight 2018 tra sicurezza e qualità della movida campana

Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:54

Qualità, cultura, intrattenimento, sicurezza. È tutto rinchiuso nel prestigioso premio Facenight che anche nel 2018 si presenta pieno di novità e approfondimenti. Nato da un’idea del gionalista Tommy Totato, con la collaborazione di Antonello Fornaro, il premio che apre agli Oscar della Notte Campana sarà in programma al Joia (corso Europa, Sant’Antimo) il 25 ottobre.L’edizione di quest’anno del Premio Facenight, spiegano gli organizzatori, oltre a rendere merito, alle varie categorie di professionisti coinvolti nel clubbing della Campania, intende veicolare, ora più che mai, un messaggio importante. Ovvero che anche il mondo del by night ha bisogno di regole rigide e fondamentali da rispettare, per il buon andamento delle serate e per la sicurezza di tutti. Non a caso, da qualche mese, proprio dai promotori di Facenight è nato l’Osservatorio sul mondo del by night italiano, che si propone di monitorare l’ambiente, non sempre ligio alle regole, 365 giorni all’anno, portando avanti azioni mirate affinché tutto proceda secondo le norme per evitare che momenti dedicati al divertimento si trasformino in tragedie, come purtroppo è già avvenuto in un recente passato.Insieme all’OMBI verranno affrontate diverse problematiche legate al settore: dalla pirateria musicale ai lavoratori “abusivi”. A tal proposito si è deciso di apportare modifiche al regolamento del Premio Facenight. Da quest’anno, infatti, riguardo la categoria Security potranno concorrere solo gli addetti in possesso della licenza. Tutto questo per consentire che il mondo della movida sia affidato a personale con formazione ad hoc, inserito nell’apposito elenco istituito presso l’Ufficio territoriale del Governo della Prefettura di Napoli.