Premio Luigi Frunzio a Castel Capuano: ecco i vincitori della prima edizione

Sabato mattina alla Biblioteca De Marsico a Castel Capuano si è svolta la prima edizione del Premio “Luigi Frunzio”.

Il Premio, destinato alle scuole secondarie dì Napoli e Provincia, chiamate a esprimersi sui concetti dì legalità e promozione dei valori della giustizia, è stato istituito e finanziato dalla Giunta uscente dell’ANM, sezione distrettuale dì Napoli, presieduta dalla dottoressa Livia De Gennaro, in memoria della prematura scomparsa del Magistrato Luigi Frunzio, a Capo della DDA di Napoli, nonché vicario del Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo.

La cerimonia, aperta dall’avvocato Patrizia Intonti, Presidente del CdA della Biblioteca De Marsico e dal Presidente degli Avvocati Antonio Tafuri, si è svolta in una sala piena, seppur nel rispetto della normativa anti-Covid: una sala in cui si respirava un clima di profondo affetto e commozione.

Tra i presenti il Procuratore Aggiunto Rosa Volpe, Ettore Ferrara, già Presidente del tribunale dì Napoli, Franco Greco, già Procuratore della Repubblica del Tribunale dì Napoli Nord, Sandro d’Alessio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dì Catanzaro, il Questore Alessandro Giuliano, l’assessore Edoardo Cosenza, il generale Regionale della GdF Giancarlo Trotta.

Il Procuratore Generale, Gigi Riello, ha ricordato l’amico oltre che il magistrato ed ha voluto con delicatezza stringersi virtualmente alla moglie Simona ribadendole vicinanza e sostegno.

Il Procuratore Giovanni Melilllo ha ricordato dì essere stato scelto da Luigi Frunzio e Simona Chioccarelli, quale ufficiale dì stato civile per celebrare il loro matrimonio. A seguire l’intervento del consigliere del Csm Antonio D’Amato e del Procuratore dì Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che con evidente affetto e commozione ha detto “non so se devo ringraziare la Moglie Simona per questo invito, considerata la mia difficoltà a parlare di un rapporto così speciale…”. E ancora: “Io e Luigi siamo amici da quando portavamo i calzoncini corti”. A parlare di “magistrato esemplare che sarà sempre garanzia assoluta dì libertà e rispetto per tutti” l’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi.

L’avvocato Ciruzzi lo ha definito un Procuratore Garantista raccontando come

In una fase delicata dì indagini in corso, l’allora sostituto procuratore Luigi Frunzio, non si lasciò portare fuori strada da un video che, pur non avendo nulla a che vedere con le indagini in corso se fosse stato reso pubblico (con il rinvio a giudizio) avrebbe rovinato la Vita di molte persone.

Il ricordo dei figli Gaia e Vincenzo che hanno voluto trasmettere ai ragazzi l’insegnamento del padre di cercare dì essere sempre onesti intellettualmente.

A seguire la proiezione dei lavori dei 15 istituti scolastici che hanno partecipato al bando (alcuni presenti in sala altri in streaming) ed infine l’intervento della moglie, Simona Frunzio Chioccarelli.

«Sei stato sottratto al Mio amore, a quello delle nostre figlie Eleonora Cloe e Claudia Micol e all’amore dei tuoi figli, Gaia e Vincenzo, troppo presto. Ma Luigi è con noi sebbene in altra forma», con un discorso fermo ma emozionante ha voluto ricordare che il marito era un uomo “straordinariamente normale”. Non un super eroe. Era un uomo che rispettava tutti, senza distinzione dì status o di grado, e che riceveva rispetto senza chiederlo. Ha poi ringraziato i ragazzi perché nei loro lavori ha iniziato a vedere un po’ dì luce sgorgare dalle ferite del suo cuore e della sua anima.

Ed infine ha proclamato i vincitori:

Al primo posto il Liceo F.Caracciolo di Procida, con un premio di € 2.500,00; al secondo posto il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, con un premio di € 1.500,00; al terzo posto il liceo Isis Vittorio Emanuele, con un premio dì € 1.000,00.