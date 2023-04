Premio Malafemmena al Grand Tower Hotel di Napoli: ecco tutti gli ospiti

Svelata la location del premio Malafemmena, patrocinato dal Comune di Napoli, che si terrà il prossimo 12 giugno al Gold Tower Hotel. Premio ideato dalla giornalista Barbara Carere e da suo marito l’ex calciatore Giuseppe Della Corte con un testimonial d'eccezione per questa diciannovesima edizione, il sassofonista Steve Norman degli Spandau Ballet.

«Il nostro obiettivo ogni anno è quello di estendere questo premio - confida la Carere - e la nostra napoletanità anche oltre regione e quest’anno, con Steve Norman, credo che ci siamo riusciti alla grande, infatti la mia gioia è stata quando Steve e la sua compagna Sabrina mi hanno espresso il desiderio di restare qualche giorno con la band a Napoli per visitarla. Questo è il nostro obiettivo principale, far conoscere le nostre radici e il nostro folklore nel mondo, perché noi non siamo criminalità o degrado, come fa comodo a qualcuno dipingerci».

«Ringrazio personalmente il Sindaco Gaetano Manfredi - continua la Carare - per aver concesso il patrocinio al premio, riconoscendone le finalità. Ed in particolare ringrazio con grande stima l’assessore al turismo Teresa Armato, sempre attenta e promotrice di eventi importanti volti a valorizzare il nostro territorio e a svilupparne il turismo che negli ultimi periodi è una bella realtà». Sul palco, insieme alla Carare, ci sarà anche lo speaker radiofonico Max Giannini. Tra i premiati trapelano alcuni nomi tra cui il cantante Livio Cori, il presidente di confindustria Vincenzo Schiavo, il proprietario della struttura che ospita il premio, l’imprenditore Carlo Pugliese, il professore Paolo Delrio, gli attori di Mare Fuori e tantissimi altri nomi.