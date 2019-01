Venerdì 11 Gennaio 2019, 19:07

Il Premio Euromediterraneo 2019 al Ministro Costa. Il Generale Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riceverà il riconoscimento nel corso della cerimonia in programma lunedì 14 gennaio 2019, alle 9.45, nella Sala Cinese della Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.Apriranno i lavori della XIII edizione del Premio Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Ateneo federiciano, Aniello De Rosa, Presidente dell'Accademia Ercolanese, e Giuseppe Paolisso, Rettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.Nel corso della giornata saranno anche assegnati i premi alle tesi di dottorato svolte su temi inerenti la mission dell'Accademia Ercolanense.Previsti gli interventi di Carmela Pagano, Prefetto di Napoli, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli,Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici, Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano, e Carlo Marino, Sindaco di Caserta.L'Accademia Ercolanense, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Federico II e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, conferisce ogni anno un riconoscimento ad una personalità del Mezzogiorno d'Italia che rappresenti per le nuove generazioni un esempio di impegno morale, etico e di pensiero.