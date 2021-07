Premio Massimo Troisi, a Villa Bruno la 21esima edizione

Al via lunedì la ventunesima edizione del premio Massimo Troisi, osservatorio sulla comicità con spettacoli in programma fino al 31 luglio. Direttore artistico è Maurizio Casagrande. L'iniziativa è organizzata dalla città di San Giorgio a Cremano e realizzata con il contributo della Regione Campania.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Napoli, la mostra su Troisi e La Smorfia diventa permanente: progetto... IL LUTTO Napoli, morto il regista Rai Pino Simonetti: fu amico di Troisi e... LA KERMESSE Vico Equense, cala il sipario sul Social World Film Festival

Concorsi, musica, comicità, un'opportunità per nuovi autori e attori emergenti di essere valutati da una giuria di qualità e competere per il riconoscimento. Le serate sonone sono programmate nel parco della settecentesca Villa Bruno, che per l’occasione riapre al pubblico dopo gli interventi di restauro. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Biglietti disponibili sul circuito Go2 oppure, per almeno due persone, possono essere acquistati al botteghino in via Cavalli di Bronzo, poco prima dell’ingresso di Villa Bruno (dal lunedì 26 a sabato 31, dalle 18 fino a inizio spettacolo). Il costo è simbolico, di 3 euro, per consentire il tracciamento delle persone presenti in platea e applicare il distanziamento tra le sedute (tra i non congiunti) nel rispetto delle normative anti-Covid. Serata inaugurale dedicata ad Alighiero Noschese . Intervengono Casa Surace.