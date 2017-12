Presepe Vivente, la Sacra Famiglia nel sito geologico dei conetti vulcanici del Parco del Vesuvio

Martedì 26 Dicembre 2017, 15:48 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 15:48

POLLENA TROCCHIA - Presepe Vivente il 27 e 28 dicembre, quest’anno l’evento per la prima volta sarà rappresentato ai “conetti vulcanici” della località Carcavone, nell’area protetta del Parco nazionale del Vesuvio.Ancora più magica, reale e suggestiva, dunque, la rappresentazione che questo mercoledì e giovedì prossimi rinnoverà, a Pollena Trocchia, il tradizionale appuntamento con il presepe vivente, organizzato dall’associazione Liberi Pensieri con il contributo del Comune di Pollena Trocchia. Per la prima volta, infatti, ai vicoli stretti e alle cantinole di via Cappelli come sfondo della rappresentazione della Natività si sostituiranno le incantevoli scenografie naturali del Carcavone, il sito di interesse naturalistico nel quale sorgono i Conetti Vulcanici. Qui sarà ricostruita la Betlemme di oltre duemila anni fa che ha visto nascere Gesù Bambino tra poveri pastori e umili artigiani in un'atmosfera magica, che lo sfondo naturalistico del Carcavone e l'interpretazione dei figuranti volontari per Liberi Pensieri proverà a replicare.«Il Presepe Vivente di Pollena Trocchia sta diventando un appuntamento imprescindibile del Natale non solo vesuviano ma campano. La novità di quest'anno è il cambio di location, con la rappresentazione che si è spostata nell'area del Carcavone, che per la propria natura e il proprio fascino si presta davvero bene a far da sfondo alla manifestazione», ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto, mettendo in evidenza come «l'area nelle scorse settimane è entrata nelle disponibilità dell’Ente in quanto la Città Metropolitana di Napoli l’ha concessa in comodato d’uso gratuito e siamo convinti dell’importanza di eventi come questo per raggiungere il nostro obiettivo di valorizzarla e farla conoscere».In programma entrambi i giorni dalle ore 18 alle ore 21, la rappresentazione sarà accompagnata da momenti di intrattenimento musicale: mercoledì allieteranno i visitatori, attesi come sempre in gran numero, la Corale Vesuviana, a partire dalle ore 18, e la Corale Parrocchiale, dalle 19; giovedì, invece, l'esibizione del trio piano, violino e voce direttamente dal Conservatorio di Napoli. Non solo: la manifestazione di quest'anno sarà arricchita da stand di oggettistica e dalle esposizioni di aziende agricole locali. «Quest'anno il Presepe Vivente di Pollena Trocchia giunge alla sua nona edizione. Ci sono cambiamenti importanti rispetto al passato, ma il nostro impegno è quello di sempre e speriamo pertanto di riuscire ad offrire a quanti verranno a farci visita uno spettacolo capace di affascinare, emozionare e far riflettere», ha detto il presidente di Liberi Pensieri, Giovanni Ognibene.