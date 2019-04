Primo Maggio allo Zoo di Napoli con il Mago delle Bolle

Venerdì 26 Aprile 2019, 14:51

Per mercoledi Primo Maggio c’è una nuova sorpresa allo Zoo di Napoli, si è pensato di festeggiare tutti insieme con un’altra giornata all’insegna del divertimento, questa volta dedicata alla stagione in corso, la Primavera. Appuntamento da non perdere, con un programma di interventi spettacolari di artisti di strada e la partecipazione straordinaria del Mago delle Bolle, Mr S, che terrà uno spettacolo di magie di bolle di sapone.E poi soprattutto, l’occasione per dedicarsi alla scoperta della natura, ma anche per godersi un programma ricco di intrattenimento e sorprese durante tutta la giornata! E scoprire tutte le novità del parco, per esempio salutare gli ultimi ospiti arrivati, i Macachi e i Cercopiteco di Brazzà della famiglia dei primati.