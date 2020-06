​​Primo wine tour alle pendici del Vesuvio per la console Usa Mary Avery

Primo wine tour alle pendici del Vesuvio per Mary Avery, diplomatica americana che, dallo scorso settembre 2019, è stata nominata Console Generale degli Stati Uniti a Napoli. Una giornata alla scoperta della bellezza dei vigneti secolari a piede franco e dei rinomati vini dell’azienda Casa Setaro, cantina situata nel più piccolo comune vesuviano, Trecase. Insieme al marito Todd Avery, la Console Generale ha visitato i vigneti di proprietà della famiglia Setaro in contrada Bosco del Monaco in compagnia del produttore e dell’esperta guida di Alessia Canarino. La visita ha continuato con la passeggiata in cantina, caratteristica perché è l’unica del territorio che è scavata nella pietra lavica e collocata proprio sotto l’abitazione della famiglia Setaro. In conslusione, la coppia ha degustato l’intera linea di Lacryma Christi Doc Casa Setaro attraverso un pranzo a base di piatti tipici vesuviani. Il vino preferito? Il rosso Riserva “Don Vincenzo”, dedicato al papà di Massimo, che lo stesso produttore ha voluto omaggiare alla coppia. © RIPRODUZIONE RISERVATA