Procida 2022, windtre festeggia i nonni con la gita virtuale «Neoconnessi»

Una gita virtuale all’insegna della tecnologia, dell’arte e del divertimento per celebrare la Festa dei Nonni. Il 3 e 4 ottobre, Windtre invita bambini, docenti e nonni a partecipare a CodyTrip, un tour a distanza di Napoli e di Procida, capitale italiana della cultura 2022, nell’ambito del progetto di digital e media education NeoConnessi. L’iniziativa, a titolo gratuito, permetterà di esplorare le bellezze delle due località con guide turistiche d’eccezione e di riflettere, al contempo, sull’importante ruolo del digitale nella quotidianità. Durante la gita verranno affrontati, infatti, alcuni argomenti centrali per NeoConnessi: la cittadinanza digitale, la sicurezza online e le potenzialità della Rete.

La partecipazione è estesa non solo le scuole primarie aderenti al programma NeoConnessi, ma anche alle famiglie e, in particolare, ai nonni proprio per stimolare un dialogo intergenerazionale su questi temi attraverso le risorse di NeoConnessi Silver, pensate per gli over 60 e disponibili sul sito neoconnessi.it/silver. Durante le due giornate, ampio spazio sarà dedicato anche al divertimento con «NeoConnessi CodyMaze», l’edugame creato per avvicinare i più piccoli alla tecnologia.

Il gioco è un labirinto virtuale nel mondo reale realizzato per imparare i concetti fondamentali della programmazione e i principi della cittadinanza digitale. Un’occasione per mettere alla prova le proprie conoscenze sulla Rete, sviluppare il pensiero computazionale, il lavoro di squadra e l’abilità di problem solving.