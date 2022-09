Procida Film Festival 2022, Maria Grazia Cucinotta torna sull'isola de “Il Postino”

La decima edizione del Procida Film Festival 2022 prenderà il via a Procida, presso la sala “Procida Hall”, lunedì 19 settembre per concludersi sabato 24 settembre. Per l’occasione, con la nuova direzione artistica di Antonio De Feo, il cui intento è quello di riportare la kermesse a livelli internazionali, l'attrice Maria Grazia Cucinotta torna sull'isola di Arturo e de “Il Postino” in veste di presidente di giuria.