Prodotti tipici, musica e spettacoli: a Sorrento torna la Festa dell'Uva

Giovedì 4 Ottobre 2018, 13:26

SORRENTO - Tutto pronto per la Festa dell’Uva, in programma da domani a lunedì nel borgo di Priora, sulle colline di Sorrento. La manifestazione, giunta alla 39ma edizione, è organizzata dalla parrocchia di Sant’Attanasio con il patrocinio del Comune e vede coinvolto l’intero rione, con un evento in grado di richiamare centinaia di visitatori.Prodotti tipici, stand espositivi con attrezzi tipici della vendemmia, musica e spettacolo gli ingredienti della kermesse che si aprirà domani alle 21, nel chiostro di San Francesco con una serata omaggio dedicata a Sergio Bruni, Pino Daniele, Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani. Sul palco, tra gli altri, Marco Francini, Myriam Lattanzio, Antonio De Carmine, Gianluigi Esposito con Antonio Saturno, Antonio Spenillo, Marco Palmieri e Pino Ecuba, con la conduzione di Nino Lauro. Il programma proseguirà sabato, a Priora, con l'apertura degli stand alle 19 e, alle 20, con il concerto della Nuova Officina Popolare, con la partecipazione di Fiorenza Calogero e Marcello Vitale.Domenica alle 15.30, la processione con partenza da via Nastro Verde e arrivo alla chiesa di Sant’Attanasio. In serata, alle 20, uno spettacolo di danza classica e moderna diretto da Patty Schisa e l'esibizione di artisti di strada. Lunedì la giornata di chiusura, con una mattinata con la partecipazione di alunni delle scuole di Sorrento, mentre alle 20, si terrà uno spettacolo dell’attore Marco Palmieri dal titolo “Pezzi di Varietà” e a seguire, un concerto di musica napoletana con Le Cuntesse. In occasione della manifestazione, è stato istituito un servizio navetta, con partenza da piazza Angelina Lauro, dalle 19 alle 23.