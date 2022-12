«Pulcinella 2023» in uscita il calendario di Angelo Iannelli

Fu un grande successo il primo calendario dedicato a Pulcinella; richiesto in Giappone, Usa, Germania e diverse regioni d’Italia. Così l'attore e scrittore Angelo Iannelli, interprete del personaggio simbolo di Napoli e Acerra, ripropone il datario anche nel 2023.

Il progetto è stato curato in stile settecentesco. Partner del calendario è l’Associazione Vesuvius Aps; gli scatti fotografici sono stati effettuati a Napoli sul lungomare, al centro storico, a San Gregorio Armeno e Posillipo, con strumenti tipici e scaramantici del tempo, come la fisarmonica, il mandolino, la tammorra, il corno.

L’obiettivo è di far ricordare Pulcinella, Napoli e i suoi posti più belli, che continuano a richiamare turisti da tutto il mondo.

Il poliedrico Iannelli è riuscito in questi anni a dare a Pulcinella un volto sociale, con il suo impegno per la terra dei fuochi, la pandemia, la legalità, asserisce: «La maschera eterna è una vera terapia per bambini e adulti, bisogna sostenerla per la nomina di Patrimonio Unesco come bene immateriale e poi è un portafortuna, ho voluto in questo mio progetto internazionale portare negli scatti geniali di Burrone le strade e i luoghi più belli della città. Per la realizzazione del progetto ci sono voluti diversi mesi per la migliore perfezione progettuale».