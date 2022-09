Punta Campanella, la visita del New York Yatch Club nell'area marina protetta

Da New York a Punta Campanella per ammirare da vicino le meraviglie dell'Area Marina Protetta. Ventidue barche a vela ieri hanno visitato il Parco marino della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. L'iniziativa è stata promossa dal New York Yatch Club, il più prestigioso circolo nautico degli Stati Uniti, fondato nel 1844 e che ha annoverato e annovera come soci, tra gli altri, Rockefeller, JP Morgan, Roosevelt e Ted Turner.

L'iniziativa si ripeterà il 15 settembre e rientra in un più ampio evento che coinvolge le due costiere e le isole del Golfo di Napoli.

«Abbiamo fortemente voluto godere di tanta bellezza, e quando abbiamo costruito il programma, ci siamo adoperati per inserire di proposito una sosta nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Apprezziamo enormemente il lavoro che svolge il Parco e la tutela amorevole che riserva a un ecosistema unico», hanno scritto gli organizzatori del New York Yatch Club.

In tutto circa 120 persone hanno potuto ammirare alcune delle zone più belle e suggestive del Parco. Divisi in due gruppi, ciascuno composto da 11 imbarcazioni, hanno sostato presso il Campo Boe de Le Mortelle a Marina del Cantone e poi, in canoa e kayak, hanno visitato la zona circostante e la Baia di Ieranto. Tutto nel pieno rispetto del regolamento del Parco e dell'ambiente.

«Promozione del territorio e attività ecosostenibili. In questa bellissima iniziativa ci sono due punti fondamentali della nostra azione quotidiana e per questo abbiamo accolto con grande piacere il prestigioso New York Yatch Club ospitando 22 barche a vela - sottolinea il presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace - Un evento molto importante che mette in vetrina, oltreoceano, un gioiello delle costiere quale è la nostra Area Marina Protetta».