Quartieri Nascosti, ecco l'anteprima del film

Domani domenica 2 ottobre al Parco dei Quartieri spagnoli ex ospedale militare alle 21 la proiezione di «Quartieri Nascosti» un film realizzato con i ragazzi e pensato per i ragazzi, anche per quelli intrappolati nel corpo di un adulto. Un progetto nato dall'idea di Salvatore Iodice anima di Miniera, dedicato ai ragazzi che vede la partecipazione in prima persona di alcuni adolescenti sia davanti che dietro le videocamere, nella recitazione, nelle riprese, nel montaggio e nello screenplay dell'opera.

Protagonista è un gruppo di adolescenti che, grazie alle richieste di una donna, scopre un'antica targa posta su un muro dei Quartieri Spagnoli e, cercando di decifrarla e interpretarla, sarà catapultato, attraverso alcuni racconti, indietro nel tempo, dal 1624 fino alla seconda guerra. Un viaggio temporale ed emozionale, alla scoperta di un lato nuovo ed affascinante dei Quartieri.